لبنان

في زوق مصبح... شهر مسدساً في وجه مدير مطعم وهذا ما فعله لاحقاً

Lebanon 24
13-08-2025 | 09:24
Doc-P-1404262-638906997851723207.jpg
Doc-P-1404262-638906997851723207.jpg photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 21-07-2025، أقدم شخص مُقنّع على شهر مسدّس حربي بوجه مدير أحد المطاعم في زوق مصبح أثناء إقفاله المطعم، طالبا منه إعادة فتح الباب الخلفي المؤدي إلى صناديق المحاسبة. ولكنّ المدير رفض الانصياع له، فلم يتمكّن من السّرقة وغادر سيرا على الأقدام إلى جهةٍ مجهولة.

بالتّاريخ عينه، أقدم شخص مجهول على الدّخول إلى مطعم آخر في حارة صخر، وشهر مسدّسًا حربيًّا بوجه المدير أيضًا، وسلَبَ مبلغًا ماليًّا قُدِّرَ بــ /2،450/ دولارًا اميركيًّا، ولاذ بالفرار.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أنّ الشّخص عينه نفّذ العمليَّتَين المذكورَتَين، ويُدعى:

ي. ع. (مواليد عام 1995، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بحرم سلب بقوّة السّلاح.
بتاريخ 24-07-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكم في المطيلب، وقد اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العمليَّتَين المذكورتَين، إضافةً إلى تنفيذه عمليّة سلب بتاريخ 15-06-2025، من داخل مطعم في الربوة – المتن.

 أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
