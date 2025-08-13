قرب إحدى المدارس... أطلقوا النار عليه

أفادت مندوبة " "، أنّ مجهولين يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على ا.ش، بالقرب من مدرسة ميّ في منطقة الزاهرية – .

وبحسب المعلومات، أُصيب ا.ش بعدّة طلقات ناريّة في قدميه.