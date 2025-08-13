Advertisement

لبنان

قرب إحدى المدارس... أطلقوا النار عليه

Lebanon 24
13-08-2025 | 09:24
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على ا.ش، بالقرب من مدرسة ميّ في منطقة الزاهرية – طرابلس.
وبحسب المعلومات، أُصيب ا.ش بعدّة طلقات ناريّة في قدميه.
 
 
 
11:39 | 2025-08-13
