لبنان

قائد الجيش يستقبل وفوداً دبلوماسية وعسكرية ويبحث سبل التعاون

Lebanon 24
13-08-2025 | 09:48
استقبل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، سفيرة لبنان المعينة لدى إيطاليا كارلا جزار، حيث تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل العماد هيكل الملحق العسكري الأميركي العقيد Joe Becker في زيارة وداعية، بالإضافة إلى مدير البرامج في لبنان والأردن في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) علاء الدمناتي مع وفد مرافق، حيث تم التداول في سبل التعاون بين المركز والجيش اللبناني لتعزيز البرامج والمشاريع المشتركة.
 
(الوكالة الوطنية للإعلام)
