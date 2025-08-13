قائد الجيش يستقبل وفوداً دبلوماسية وعسكرية ويبحث سبل التعاون

Advertisement

(الوكالة الوطنية للإعلام)

استقبل قائد العماد في مكتبه في اليرزة، سفيرة المعينة لدى كارلا جزار، حيث تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.كما استقبل العماد هيكل الأميركي العقيد Joe Becker في زيارة وداعية، بالإضافة إلى مدير البرامج في لبنان والأردن في لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) علاء الدمناتي مع وفد مرافق، حيث تم التداول في سبل التعاون بين المركز والجيش اللبناني لتعزيز البرامج والمشاريع المشتركة.