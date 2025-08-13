Advertisement

لبنان

نادي النجمة يطلق "عصرًا ذهبياً جديداً".. وخطة تطوير شاملة

Lebanon 24
13-08-2025 | 10:00
قدم الرئيس التنفيذي لنادي النجمة رامي بيطار، خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم في فندق "موفمبيك" في بيروت، خطة تطوير شاملة للنادي، ترتكز على أربعة محاور: تحديث المنشأة والملعب والمرافق، تطوير اللاعبين عبر أكاديمية احترافية، إضافة ألعاب كرة قدم جديدة، وبناء مصادر دخل مستدامة.
وقال بيطار: "النجمة ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، بل هو فخر لبنان. اليوم نطلق مسيرة نحو عصر ذهبي جديد، وسنكتب فصولًا جديدة في تاريخ النادي".

كما تم تقديم المدرب الجديد راضي الجعايدي، القائد السابق لمنتخب تونس وبطل إفريقيا 2004، الذي أكد: "الرؤية طموحة وملهمة، وسنعمل معاً لاعبين وجهازاً فنياً وجمهوراً لتحقيق البطولات وإعادة الأمجاد إلى النجمة".

وأعلن النادي أيضاً التعاقد مع ثمانية لاعبين جدد من ركائز المنتخب اللبناني، إلى جانب تجديد عقدي النجمين قاسم الزين وحسن كوراني، في خطوة لدعم الفريق ومواصلة النجاح.
لبنان

رياضة

متفرقات

