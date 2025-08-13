نادي النجمة يطلق "عصرًا ذهبياً جديداً".. وخطة تطوير شاملة

Advertisement

قدم الرئيس التنفيذي لنادي النجمة رامي ، خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم في فندق "موفمبيك" في ، خطة تطوير شاملة للنادي، ترتكز على أربعة محاور: تحديث المنشأة والملعب والمرافق، تطوير اللاعبين عبر احترافية، إضافة ألعاب كرة قدم جديدة، وبناء مصادر دخل مستدامة.وقال بيطار: "النجمة ليس مجرد نادٍ ، بل هو فخر . اليوم نطلق مسيرة نحو عصر ذهبي جديد، وسنكتب فصولًا جديدة في تاريخ النادي".كما تم تقديم المدرب الجديد راضي الجعايدي، القائد السابق لمنتخب وبطل إفريقيا 2004، الذي أكد: "الرؤية طموحة وملهمة، وسنعمل معاً لاعبين وجهازاً فنياً وجمهوراً لتحقيق البطولات وإعادة الأمجاد إلى النجمة".وأعلن النادي أيضاً التعاقد مع ثمانية لاعبين جدد من ركائز المنتخب اللبناني، إلى جانب تجديد عقدي النجمين وحسن كوراني، في خطوة لدعم الفريق ومواصلة النجاح.