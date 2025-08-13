33
o
بيروت
36
o
طرابلس
34
o
صور
37
o
جبيل
35
o
صيدا
36
o
جونية
35
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
30
o
بشري
35
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نادي النجمة يطلق "عصرًا ذهبياً جديداً".. وخطة تطوير شاملة
Lebanon 24
13-08-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدم الرئيس التنفيذي لنادي النجمة رامي
بيطار
، خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم في فندق "موفمبيك" في
بيروت
، خطة تطوير شاملة للنادي، ترتكز على أربعة محاور: تحديث المنشأة والملعب والمرافق، تطوير اللاعبين عبر
أكاديمية
احترافية، إضافة ألعاب كرة قدم جديدة، وبناء مصادر دخل مستدامة.
Advertisement
وقال بيطار: "النجمة ليس مجرد نادٍ
لكرة القدم
، بل هو فخر
لبنان
. اليوم نطلق مسيرة نحو عصر ذهبي جديد، وسنكتب فصولًا جديدة في تاريخ النادي".
كما تم تقديم المدرب الجديد راضي الجعايدي، القائد السابق لمنتخب
تونس
وبطل إفريقيا 2004، الذي أكد: "الرؤية طموحة وملهمة، وسنعمل معاً لاعبين وجهازاً فنياً وجمهوراً لتحقيق البطولات وإعادة الأمجاد إلى النجمة".
وأعلن النادي أيضاً التعاقد مع ثمانية لاعبين جدد من ركائز المنتخب اللبناني، إلى جانب تجديد عقدي النجمين
قاسم الزين
وحسن كوراني، في خطوة لدعم الفريق ومواصلة النجاح.
مواضيع ذات صلة
بلدية صور تطلق "نادي القراءة"
Lebanon 24
بلدية صور تطلق "نادي القراءة"
13/08/2025 19:31:10
13/08/2025 19:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بهتافات "لبيك يا نصرالله".. نادي النجمة يكرّم شهداء المدرجات (فيديو)
Lebanon 24
بهتافات "لبيك يا نصرالله".. نادي النجمة يكرّم شهداء المدرجات (فيديو)
13/08/2025 19:31:10
13/08/2025 19:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
زيتون بعد الاجتماع الاستثنائي لنقابات العمال: لخطة طوارئ وطنية شاملة
Lebanon 24
زيتون بعد الاجتماع الاستثنائي لنقابات العمال: لخطة طوارئ وطنية شاملة
13/08/2025 19:31:10
13/08/2025 19:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أدوية التخسيس... هل تصبح علاجا شاملا لأمراض العصر؟
Lebanon 24
أدوية التخسيس... هل تصبح علاجا شاملا لأمراض العصر؟
13/08/2025 19:31:10
13/08/2025 19:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رياضة
متفرقات
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسائل كثيرة.. هذا ما قاله سلام أمام لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
رسائل كثيرة.. هذا ما قاله سلام أمام لاريجاني في السرايا
12:16 | 2025-08-13
13/08/2025 12:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سنترال التبانة خارج الخدمة… و"أوجيرو" تتحرك
Lebanon 24
سنترال التبانة خارج الخدمة… و"أوجيرو" تتحرك
12:12 | 2025-08-13
13/08/2025 12:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا أعلن من هناك؟
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا أعلن من هناك؟
12:03 | 2025-08-13
13/08/2025 12:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لـ"متعاقدين"… ووزيرة "الشؤون" تكشف التفاصيل
Lebanon 24
خبرٌ سار لـ"متعاقدين"… ووزيرة "الشؤون" تكشف التفاصيل
11:48 | 2025-08-13
13/08/2025 11:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في صيدا.. "إشكال وإطلاق نار"
Lebanon 24
توتر في صيدا.. "إشكال وإطلاق نار"
11:47 | 2025-08-13
13/08/2025 11:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" حسم قراره
Lebanon 24
"التيار" حسم قراره
01:15 | 2025-08-13
13/08/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:16 | 2025-08-13
رسائل كثيرة.. هذا ما قاله سلام أمام لاريجاني في السرايا
12:12 | 2025-08-13
سنترال التبانة خارج الخدمة… و"أوجيرو" تتحرك
12:03 | 2025-08-13
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا أعلن من هناك؟
11:48 | 2025-08-13
خبرٌ سار لـ"متعاقدين"… ووزيرة "الشؤون" تكشف التفاصيل
11:47 | 2025-08-13
توتر في صيدا.. "إشكال وإطلاق نار"
11:39 | 2025-08-13
للمواطنين.. هذه أبرز مقررات مجلس الوزراء اليوم
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 19:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 19:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 19:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24