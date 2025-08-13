33
لبنان
فرقٌ في التسعيرة يُثير غضب المواطنين
خاص "لبنان 24"
Lebanon 24
13-08-2025
09:58
لُوحِظَ أنّ أصحاب المولّدات الخاصة، فرضوا تسعيرة مُختلفة تماماً عن تلك التي حدّدتها
وزارة الطاقة
والمياه عن شهر
تموز
.
وفوجِئَ المواطنون بتسعيرة 34590 ليرة عن كلّ كيلو واط، على سبيل المثال في المدن والمناطق على ارتفاع 700 متر أو أقل، بينما حدّدت الوزارة قيمة 32790 ليرة، ما رفع من أرباح أصحاب المولّدات 1800 ليرة أو 0.2 دولار عن كلّ كيلو واط.
وقال أحد أصحاب المولّدات إنّه تمّ شراء كميّات كبيرة من المازوت على أسعار مُرتفعة، تضمّنت الضريبة التي فرضتها الحكومة في وقتٍ سابق، ومن شأن أيّ إلتزام بتسعيرة "ألطاقة، أنّ يُكبّد القطاع خسائر هائلة.
في المقابل، عبّر مواطنون عن غضبهم من مُخالفة أصحاب المولّدات للتسعيرة الرسميّة، وطالبوا الوزارات المعنيّة بوضع حدٍّ لهذه التجاوزات، وخصوصاً بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
