Advertisement

لبنان

بعد أكثر من 4 سنوات من الإهمال.. مبادرات وزارية لدعم جرحى مرفأ بيروت

Lebanon 24
13-08-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1404288-638907050482313965.png
Doc-P-1404288-638907050482313965.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" عن خطوات جديدة لدعم جرحى الانفجار، بعد تقاعس مجلس النواب عن إدراج اقتراح قانون يساويهم بجرحى الجيش اللبناني رغم الوعود المتكررة.
Advertisement

وأشار البيان إلى أن وزير الصحة العامة بلال عبدالله بادر إلى تبني تغطية العمليات والعلاجات الطبية لجرحى الانفجار بنسبة 100%، حتى للمضمونين، فيما تجاوبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر آلية سريعة لتفعيل بطاقات ذوي الحاجات الخاصة، ومنحها لمن لم يحصل عليها بعد، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 40 دولارا شهريا لكل جريح.

ودعا التجمع جميع الجرحى الذين لم يسجلوا أسماءهم بعد إلى التواصل مع سلام إسكندر على الرقم 71/183608 للاستفادة من هذه التقديمات.
مواضيع ذات صلة
عيتاني في ذكرى ٤ آب: عملنا ليبقى مرفأ بيروت على خارطة المرافئ العالمية
lebanon 24
14/08/2025 02:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة تغطي علاج جرحى مرفأ بيروت 100٪
lebanon 24
14/08/2025 02:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي: إهمال حاويات المرفأ الخطرة خيانة لضحايا ٤ آب
lebanon 24
14/08/2025 02:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط: كنا لنبقى داعمين للقاضي طارق البيطار لو استدعى كل من له علاقة ولكنه خيّب آمالنا في الوصول إلى العدالة
lebanon 24
14/08/2025 02:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-08-13
16:50 | 2025-08-13
16:48 | 2025-08-13
16:25 | 2025-08-13
16:18 | 2025-08-13
16:00 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24