بعد أكثر من 4 سنوات من الإهمال.. مبادرات وزارية لدعم جرحى مرفأ بيروت

أعلن "تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ " عن خطوات جديدة لدعم جرحى الانفجار، بعد تقاعس مجلس النواب عن إدراج اقتراح قانون يساويهم بجرحى رغم الوعود المتكررة.وأشار البيان إلى أن العامة إلى تبني تغطية العمليات والعلاجات الطبية لجرحى الانفجار بنسبة 100%، حتى للمضمونين، فيما تجاوبت وزيرة عبر آلية سريعة لتفعيل بطاقات ذوي الحاجات الخاصة، ومنحها لمن لم يحصل عليها بعد، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 40 دولارا شهريا لكل جريح.ودعا التجمع جميع الجرحى الذين لم يسجلوا أسماءهم بعد إلى التواصل مع سلام إسكندر على الرقم 71/183608 للاستفادة من هذه التقديمات.