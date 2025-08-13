تحذير للمواطنين في موجة الحر… اتبعوا هذه النصائح فورًا

حرصا" على سلامتكم وسلامة اولادكم خلال ارتفاع الحرارة:
_ لا تترك الأطفال في السيارة
_ افتح نوافذ السيارة أو أوقفها في مكان مظلل إذا اضطررت
_ احرص على وجود شخص بالغ مع الأطفال في السيارة دائمًا زالتزود بكمية كافية من المياه للشرب
- إن الحرارة داخل السيارة يمكن أن ترتفع بسرعة،
