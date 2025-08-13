Advertisement

لبنان

تحذير للمواطنين في موجة الحر… اتبعوا هذه النصائح فورًا

Lebanon 24
13-08-2025 | 11:10
دعت غرفة التحكم المروري المواطنين إلى التقيّد بجملة إرشادات وقائية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أطفالهم في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
 
وشددت الغرفة عبر حسابها على منصة "إكس" على "عدم ترك الأطفال داخل المركبات تحت أي ظرف، وفتح نوافذ السيارة أو إيقافها في أماكن مظللة عند الاضطرار للتوقف، مع الحرص على وجود شخص بالغ مع الأطفال في السيارة بشكل دائم". كما أوصت بالتزوّد بكمية كافية من المياه للشرب، مذكّرة بأن درجة الحرارة داخل المركبات قد ترتفع بسرعة.
 
