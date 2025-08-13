كتبت وزيرة الشؤون الإجتماعية عبر حسابها على منصة "اكس": "انطلاقًا من مبدأ تعزيز الحماية الاجتماعية وصون الأمن الاجتماعي، صدّقت على بدء تنفيذ ادراج المتعاقدين في برنامج الاسر الاكثر فقراً "أمان"، في ، ضمانًا لحقوقهم وتقديرًا لالتزامهم، واعترافًا بدورهم في الوقوف إلى جانب الأسر الأكثر فقرًا".

