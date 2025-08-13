Advertisement

لبنان

خبرٌ سار لـ"متعاقدين"… ووزيرة "الشؤون" تكشف التفاصيل

Lebanon 24
13-08-2025 | 11:48
Doc-P-1404313-638907076927532462.jpg
Doc-P-1404313-638907076927532462.jpg photos 0
كتبت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد عبر حسابها على منصة "اكس": "انطلاقًا من مبدأ تعزيز الحماية الاجتماعية وصون الأمن الاجتماعي، صدّقت على بدء تنفيذ ادراج المتعاقدين في برنامج الاسر الاكثر فقراً "أمان"، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمانًا لحقوقهم وتقديرًا لالتزامهم، واعترافًا بدورهم في الوقوف إلى جانب الأسر الأكثر فقرًا".
