توتر في صيدا.. "إشكال وإطلاق نار"

شهد في مدينة ، مساء الأربعاء، إشكالاً تطور إلى إطلاق نار أسفر عن سقوط 5 جرحى.

Advertisement

وذكرت المعلومات أن الإشكال وقع بين شخصين من حركة "فتح" هما وماجد على خلفية خلاف عائلي قديم، تطور إلى .

ويعمل المسؤولون في المخيم على تهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.