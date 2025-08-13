Advertisement

لبنان

توتر في صيدا.. "إشكال وإطلاق نار"

Lebanon 24
13-08-2025 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1404314-638907077401460503.jpg
Doc-P-1404314-638907077401460503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، مساء الأربعاء، إشكالاً تطور إلى إطلاق نار أسفر عن سقوط 5 جرحى.
Advertisement
وذكرت المعلومات أن الإشكال وقع بين شخصين من حركة "فتح" هما ماجد عثمان وماجد العراقي على خلفية خلاف عائلي قديم، تطور إلى تبادل لإطلاق النار.
 
ويعمل المسؤولون في المخيم على تهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
مواضيع ذات صلة
توتر في بلدة بقاعية.. إشكال وإطلاق نار
lebanon 24
14/08/2025 02:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في بلدة جنوبية.. إشكال بين لبنانيين وسوريين وإطلاق نار!
lebanon 24
14/08/2025 02:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
lebanon 24
14/08/2025 02:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال وإطلاق نار وسقوط جريح
lebanon 24
14/08/2025 02:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-08-13
16:50 | 2025-08-13
16:48 | 2025-08-13
16:25 | 2025-08-13
16:18 | 2025-08-13
16:00 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24