مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا أعلن من هناك؟

أجرى ، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في برفقة قادة عسكريين إسرائيليين آخرين منهم قائد الفرقة 91 العميد جيس، وقائد اللواء 769 العقيد "ي".

وفي تصريحٍ له من هناك، قال : "لقد غيّرنا الواقع الأمني في . في الصباح، وافقنا على خُطط لاحتلال غزة والآن نحنُ في . إننا نخوض حرباً مُتعدّدة الأبعاد ونُكيف المفاهيم مع التهديدات ونشنّ هجمات".

وأشار زامير إلى أنَّ " استهدفت منذ وقف إطلاق النار مع لبنان أكثر من 240 مُسلحاً، كما نفذت 600 غارة جوية"، وتابع: "مهمتنا هي تشكيل كما نراهُ مُناسباً ولن نتراجع. إننا نعملُ وفق مفهوم إستراتيجيّ جديد ولن نسمح للتهديدات بالنمو".