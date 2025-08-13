Advertisement

لبنان

مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا أعلن من هناك؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 12:03
أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في جنوب لبنان برفقة قادة عسكريين إسرائيليين آخرين منهم قائد الفرقة 91 العميد يوفال جيس، وقائد اللواء 769 العقيد "ي".
وفي تصريحٍ له من هناك، قال زامير: "لقد غيّرنا الواقع الأمني في الشمال. في الصباح، وافقنا على خُطط لاحتلال غزة والآن نحنُ في لبنان. إننا نخوض حرباً مُتعدّدة الأبعاد ونُكيف المفاهيم مع التهديدات ونشنّ هجمات".
 
وأشار زامير إلى أنَّ "إسرائيل استهدفت منذ وقف إطلاق النار مع لبنان أكثر من 240 مُسلحاً، كما نفذت 600 غارة جوية"، وتابع: "مهمتنا هي تشكيل الأمن القومي كما نراهُ مُناسباً ولن نتراجع. إننا نعملُ وفق مفهوم إستراتيجيّ جديد ولن نسمح للتهديدات بالنمو".
 
 
 

