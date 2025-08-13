Advertisement

لبنان

سنترال التبانة خارج الخدمة… و"أوجيرو" تتحرك

Lebanon 24
13-08-2025 | 12:12
أعلنت شركة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس" أن عطلا طرأ في سنترال طرابلس - التبّانة ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، مؤكدة أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-08-13
16:50 | 2025-08-13
16:48 | 2025-08-13
16:25 | 2025-08-13
16:18 | 2025-08-13
16:00 | 2025-08-13
فيديو
