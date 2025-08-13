لأول مرّة في البقاع.. مؤسّسة ميشال ضاهر تقود ثورة الذّكاء الاصطناعيّ بالرعاية الصحية

نظّمت مؤسّسة مؤتمرًا علميًّا متقدّمًا بعنوان "الذّكاء الاصطناعيّ وتعلّم الآلة في قطاع الرّعاية الصّحّيّة"، وذلك بالتّعاون مع د. " النّجار"، في مقرّها في الفرزل. وقد شكّل المؤتمر منصّة رائدة لعرض ومناقشة أحدث التّطبيقات التّكنولوجيّة ودورها في تطوير قطاع الرّعاية الصّحّيّة، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الطّبّيّة.

وحضر المؤتمر اضافة الى رئيسة المؤسسة السيدة مارلين ، أكثر من 75 مشاركاً من نخبة الأطبّاء، طلّاب الطّبّ، ومقدّمي الخدمات الصّحّيّة في ، إلى جانب ممثّلين عن مؤسّسات أكاديميّة بارزة، منها: الجامعة الأمريكيّة في (AUB)، الجامعة اللّبنانيّة الأمريكيّة (LAU)، وجامعة القدّيس يوسف (USJ).

وانطلاقاً من حرصها على توسيع فرص المشاركة، عملت المؤسّسة على تسهيل وصول المشاركين إلى مقرّها من خلال تأمين وسائل نقل مجّانيّة لمختلف المناطق اللّبنانيّة، بما في ذلك بيروت، ، الشّوف وعاليه.

وافتُتِح المؤتمر بسلسلة عروض متخصّصة تناولت تطبيقات الذّكاء الاصطناعيّ في مجالات التّصوير الطّبّي، الطّبّ الشّخصيّ، والجراحة، إضافةً إلى استعراض أبرز التّحوّلات التي يشهدها دور الأطبّاء مع ظهور هذه التّقنيات. وقد تولّت قيادة هذه النّقاشات نخبة من الخبراء، من بينهم:

الدّكتور إيلي النّجار – جراحة العمود الفقريّ، Queen’s Medical Centre Nottingham

خبير في الذّكاء الاصطناعيّ في جراحة العمود الفقريّ والابتكار الجراحيّ

الدّكتور محمود حرب – مدير التّعليم الطّبّي، الجامعة الأمريكيّة في بيروت

مسؤول عن دمج الذّكاء الاصطناعيّ وإصلاح المناهج في التّعليم الطّبّي

الدّكتور نبيل منصور – مدير العمليّات، كليّة الطّبّ، الجامعة الأمريكيةّ في بيروت

متخصّص في إدارة الرّعاية الصّحّيّة والإصلاح الأكاديميّ

الدّكتور وليد رافح – Pioneer in imaging informatics and clinical IT systems

الدّكتورة رانيا صقر – أخصائيّة طبّ الأسرة، مركز الجامعة الأمريكيّة اللّبنانيّة الطّبّي

رائدة في الرّعاية الوقائيّة والتّعليم الطّبّيّ

الدّكتور رغيد قيقانو – رئيس قسم الأشعّة العصبيّة ومركز السّكتة الدّماغيّة، الجامعة الأميركية اللّبنانيّة

خبير في التّصوير العصبيّ المتقدّم والأشعّة التّداخليّة

الدّكتور إيلي أنطوان نجّار – رئيس قسم أمراض الكلى، المستشفى اللّبنانيّ الفرنسيّ

طبيب متخصّص في رعاية الكلى

الدّكتور أنور شيّا – Clinical Assistant Professor of Oncology, LAU

Award-winning educator in hematology and oncology



كذلك، شهد المؤتمر تقديم عشرة ملخّصات علميّة مبتكرة من قبل المشاركين، عكست مستوى متقدّمًا من البحث والتّطبيقات العمليّة. وتمّ تكريم ثلاثة فائزين بجوائز ماليّة قيّمة.

وختاماً، أكّد هذا المؤتمر على مؤسّسة ميشال ضاهر بدورها في تعزيز المعرفة العلميّة ودعم الابتكار التّكنولوجيّ في قطاع الرّعاية الصّحّيّة، عبر خلق منصّات حواريّة تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصّحّيّة في لبنان ومواكبتها لأحدث التّطوّرات العالميّة.