لبنان
250 مليون دولار للبنان.. عبر من سيُدفع؟
Lebanon 24
13-08-2025
|
13:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنّ
مجلس الوزراء
فوّض وزير المال توقيع اتفاقية فرض مع
البنك الدولي
بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتيّة المُتضررة من الحرب
الإسرائيلية
على
لبنان
.
ومن المُرتقب أن يجري التوقيع قريباً في موعد يُحدّد لاحقاً.
