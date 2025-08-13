Advertisement

لبنان

250 مليون دولار للبنان.. عبر من سيُدفع؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1404353-638907145459728955.jpg
Doc-P-1404353-638907145459728955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنّ مجلس الوزراء فوّض وزير المال توقيع اتفاقية فرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتيّة المُتضررة من الحرب الإسرائيلية على لبنان.
Advertisement
 
ومن المُرتقب أن يجري التوقيع قريباً في موعد يُحدّد لاحقاً. 
 
مواضيع ذات صلة
250 مليون دولار من البنك الدولي للبنان.. مَنْ سيتسلم هذه الأموال؟
lebanon 24
14/08/2025 02:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب يوافق على قرض البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة البالغ ٢٥٠ مليون دولار بعد التصويت بالمناداة
lebanon 24
14/08/2025 02:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية (النهار)
lebanon 24
14/08/2025 02:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط من صيدا: مساعدات وقروض بأكثر من 350 مليون دولار لإنعاش الجنوب
lebanon 24
14/08/2025 02:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-08-13
16:50 | 2025-08-13
16:48 | 2025-08-13
16:25 | 2025-08-13
16:18 | 2025-08-13
16:00 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24