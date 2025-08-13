Advertisement

لبنان

بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً

Lebanon 24
13-08-2025 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1404361-638907158200719224.jpg
Doc-P-1404361-638907158200719224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير المالية ياسين جابر، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أقرت مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام.
Advertisement
 
وذكر جابر أنه جرى تحويل هذا المشروع إلى مجلس النواب.
 
مواضيع ذات صلة
وزير المالية ياسين جابر: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهريًا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب (LBCI)
lebanon 24
14/08/2025 02:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام أمام احد المداخل المؤدية الى مجلس النواب لمتعاقدي الهيئة التعليمية للمطالبة بمنحة الـ 12 مليون ليرة شهريًا بالتزامن مع جلسة مجلس النواب
lebanon 24
14/08/2025 02:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يرفع تعرفة عملية TAVI إلى 700 مليون ليرة
lebanon 24
14/08/2025 02:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 28 مليون ليرة بدءا من الشهر المقبل
lebanon 24
14/08/2025 02:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-08-13
16:50 | 2025-08-13
16:48 | 2025-08-13
16:25 | 2025-08-13
16:18 | 2025-08-13
16:00 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24