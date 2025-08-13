Advertisement

لبنان

كواليس لقاء سلام - لاريجاني.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 14:13
ذكرت مصادر صحفية أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، أبدى خلال لقائه برئيس الحكومة نواف سلام، استعداد بلاده مُساعدة لبنان.
وقالت المعلومات أن "لاريجاني حاول تبرير المواقف الإيرانية الأخيرة خلال لقائه مع سلام بأنها غير مقصودة".
 
المصادر الصحفية ذكرت أن سلام كان صارماً جداً في كلامه مع لاريجاني لجهة رفض المواقف الإيرانية الأخيرة، مشيرة إلى أن "اللقاء بين سلام ولاريجاني كان متشنجاً، وكان لسلام جواب على كل طرحٍ قدمه ضيفه الإيراني".
 
في المقابل، تقول المعلومات إنّ "لاريجاني أوصل رسالة بين السطور تفيد بوجوب عدم السير بالورقة الأميركية لأن ذلك ستكون له عواقب داخلية وتصعيد قد لا يتحملها لبنان، إلا أن سلام كان له ردّ على كل ما صدر عن لاريجاني".
 
وتلفت المعلومات إلى أنَّ "الولايات المتحدة ترى في زيارة لاريجاني محاولة واضحة لطهران للضغط داخلياً وإفشال خطة الحكومة وقد يكون لها ردّ أميركي من خلال فرض عقوبات على طهران".
 
المعلومات تقول أيضاً إن "لاريجاني أجاب مبرراً أن المواقف السابقة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين، لا تعبّر عن الموقف الرسمي الايرِاني، مؤكداً أنه هو المسؤول الأمني الذي يؤكد عدم تدخل ايران بالشؤون اللبنانية".
 
وتلفت المصادر إلى أن "الرسالة من زيارة لاريجاني هي أن إيران لا تزال حاضرةً بعد الحرب الاسرائيلية عليها وداعِمةً لحلفائها في المنطقة".
 
 
