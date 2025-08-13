كواليس لقاء سلام - لاريجاني.. ماذا حصل؟

ذكرت مصادر صحفية أن أمين للأمن القومي في علي لاريجاني، أبدى خلال لقائه برئيس الحكومة ، استعداد بلاده مُساعدة .

Advertisement

وقالت المعلومات أن "لاريجاني حاول تبرير المواقف الأخيرة خلال لقائه مع سلام بأنها غير مقصودة".

المصادر الصحفية ذكرت أن سلام كان صارماً جداً في كلامه مع لاريجاني لجهة رفض المواقف الإيرانية الأخيرة، مشيرة إلى أن "اللقاء بين سلام ولاريجاني كان متشنجاً، وكان لسلام جواب على كل طرحٍ قدمه ضيفه ".

في المقابل، تقول المعلومات إنّ "لاريجاني أوصل رسالة بين السطور تفيد بوجوب عدم السير بالورقة الأميركية لأن ذلك ستكون له عواقب داخلية وتصعيد قد لا يتحملها لبنان، إلا أن سلام كان له ردّ على كل ما صدر عن لاريجاني".

وتلفت المعلومات إلى أنَّ " ترى في زيارة لاريجاني محاولة واضحة لطهران للضغط داخلياً وإفشال خطة الحكومة وقد يكون لها ردّ أميركي من خلال فرض عقوبات على ".

المعلومات تقول أيضاً إن "لاريجاني أجاب مبرراً أن المواقف السابقة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين، لا تعبّر عن الموقف الرسمي الايرِاني، مؤكداً أنه هو المسؤول الأمني الذي يؤكد عدم تدخل بالشؤون ".