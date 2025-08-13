تكشّفت معلومات جديدة عن الإشكال المُسلح الذي شهده في مدينة والذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

Advertisement

وقالت مصادر " " إنَّ الإشكال حصل على خلفية مقتل شخصٍ قبل عدّة أشهر يُدعى ، وأضافت: "ما حصل هو أن شخصاً تم اتهامه بحماية القاتل في فترة من الفترات، التقى بشقيق القتيل، ما أسفر عن حصول تلاسنٍ بينهما تطوّر إلى إطلاق نار انتهى بإصابة 3 أشخاص منهم المتهم بحماية القاتل ويُدعى وشقيقه المدعو ".

وعلى الأثر، عملت الجهات المسؤولة داخل المخيم على تطويق الوضع منعاً لتفاقمه.