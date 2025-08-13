Advertisement

لبنان

لقاء انتهى بـ"إشتباك".. معلومات جديدة عن توتر عين الحلوة

خاص "لبنان 24"

13-08-2025 | 14:44
تكشّفت معلومات جديدة عن الإشكال المُسلح الذي شهده مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا والذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
وقالت مصادر "لبنان24" إنَّ الإشكال حصل على خلفية مقتل شخصٍ قبل عدّة أشهر يُدعى أيمن العراقي، وأضافت: "ما حصل هو أن شخصاً تم اتهامه بحماية القاتل في فترة من الفترات، التقى بشقيق القتيل، ما أسفر عن حصول تلاسنٍ بينهما تطوّر إلى إطلاق نار انتهى بإصابة 3 أشخاص منهم المتهم بحماية القاتل ويُدعى ماجد عثمان وشقيقه المدعو أبو سامر".
 
وعلى الأثر، عملت الجهات المسؤولة داخل المخيم على تطويق الوضع منعاً لتفاقمه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
