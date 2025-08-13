Advertisement

لبنان

عن الحرب ضد "حزب الله".. إليكم ما قاله نتنياهو

Lebanon 24
13-08-2025 | 15:16
Doc-P-1404388-638907202853374765.jpg
Doc-P-1404388-638907202853374765.jpg photos 0
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "حرب إسرائيل ضد حركة حماس وحزب الله وإيران كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبتوجيه المستوى السياسي". 
وفي تصريح له، اليوم الأربعاء، قال نتنياهو إنَّ "إسرائيل تخوضُ حرباً في 8 جبهات، 7 منها ضد إيران ووكلائها"، وأضاف: "سنعيد كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي فنحن إما أن ننتصر أو أن يقضوا علينا. لن أتخلى عن تحقيق النصر على أعدائنا بمساعدة المعارضين أو بدونهم".
 
وتابع: "كنا القوة الوحيدة التي حاربت إيران، ونقدر الدور الأميركي في قصف مفاعلات إيران النووية".
 
وتطرق نتنياهو إلى الحرب في غزة، زاعماً أن "اتهامنا بارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع في غزة زائف"، وأضاف: "نتعامل مع أكاذيب وصور ملفقة وحملات تشويه تستهدف إسرائيل. كذلك، فإننا نعمل على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بأربعة أضعاف وندعو الدول الأخرى للمشاركة معنا".
 
وأكمل: "بعض الأميركيين وقعوا ضحية للأكاذيب، في حين أن بعض الجامعات الأميركية تتبنى فكر القضاء على إسرائيل، ولكن لدينا اليوم حليف عظيم هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب". 



لبنان

عربي-دولي

