عن الحرب ضد "حزب الله".. إليكم ما قاله نتنياهو

قال إن "حرب ضد حركة وحزب الله وإيران كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبتوجيه المستوى السياسي".

Advertisement

وفي تصريح له، اليوم الأربعاء، قال نتنياهو إنَّ "إسرائيل تخوضُ حرباً في 8 جبهات، 7 منها ضد ووكلائها"، وأضاف: "سنعيد كلمة النصر إلى معجم الجيش فنحن إما أن ننتصر أو أن يقضوا علينا. لن أتخلى عن تحقيق النصر على أعدائنا بمساعدة المعارضين أو بدونهم".

وتابع: "كنا القوة الوحيدة التي حاربت إيران، ونقدر الدور الأميركي في قصف مفاعلات إيران النووية".

وتطرق نتنياهو إلى الحرب في غزة، زاعماً أن "اتهامنا بارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع في غزة زائف"، وأضاف: "نتعامل مع أكاذيب وصور ملفقة وحملات تشويه تستهدف إسرائيل. كذلك، فإننا نعمل على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بأربعة أضعاف وندعو الدول الأخرى للمشاركة معنا".

وأكمل: "بعض وقعوا ضحية للأكاذيب، في حين أن بعض الجامعات الأميركية تتبنى فكر على إسرائيل، ولكن لدينا اليوم حليف عظيم هو الرئيس الأميركي ".





