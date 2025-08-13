عن مصير سلاح "حزب الله".. ماذا قيل في إسرائيل؟

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدَّث فيه أحد الخبراء عن مدى وجود إمكانية في لنزع سلاح " "، وذلك بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بهذا الخصوص، الأسبوع الماضي.

وفي التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، يتحدّث العقيد (احتياط) الإسرائيليّ موشيه إيلاد، ويقول إنَّ "رئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان، جوزاف عون ونواف سلام، يأملان أن يُوافق حزب الله طواعية على نزع سلاحه لأنه في الواقع لا يملك الوسائل لفرض إرادته".

إيلاد يوضح أنّ "النظام اللبناني معقد للغاية بتركيبة سياسية طائفية مبنية على اتفاقات براغماتية بين الطوائف والأحزاب والقوى"، مشيراً إلى أنَّ "الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة كانت محور جدلٍ داخلي في لبنان لسنوات، وهي مسألة تنطوي على توترات طائفية وسياسية وأمنية عميقة بالإضافة إلى اعتبارات جيوسياسية".

ويتابع: "منذ نحو 4 عقود، يدور جدل عام في لبنان حول مسألة ما إذا كانت الدولة اللبنانية، من خلال جيشها، هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تملك السلاح، أم أن وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة مشروع. وفي الأشهر الـ6 الماضية، تجدّد النقاش، بل واحتدّ كثيراً، حول ما إذا كان حزب الله الذي يقدّم نفسه على أنه يحمي لبنان، سيواصل حمل سلاحه".

ويُكمل: "هذا صراع بين فكرة السيادة وواقع الحكم الاستبدادي الفعلي، وهو أيضاً صراع بين دولة لبنان الدستورية ودولة حزب الله الظل، أو حتى لبنان كلبنان ولبنان كجزء من محور المقاومة ".

ويتحدّث إيلاد عن السيناريوهات المُحتملة بشأن ما قد يحصل على صعيد مسألة نزع سلاح "حزب الله"، وقال: "السيناريو الأول ويتمثل بإمكانية حصول صدامات في الداخل اللبناني، فالحوار الدائر بين ممثلي الدولة وممثلي حزب الله لم يحرز أي تقدُّم حتى الآن، لأنَّ حزب الله يرفضُ تسليم سلاحه وسط حديث عن وجود ضغوط أميركية وأوروبية قد تُفضي إلى إنذارٍ نهائي لحزب الله. حينها، من المُرجّح أن تأمر الحكومة الجيش بتنفيذ خطة نزع السلاح بحلول نهاية العام 2025، وعندها سيعتبرُ حزب الله الأمر بمثابة تهديدٍ وجودي ويعلن أن الحكومة ارتكبت خطيئة كبرى وسيدعو المُسلحين إلى الحفاظ على سلاحهم والمقاومة".

ولا يستبعد إيلاد حصول "انقسام عسكري" في لبنان، متحدثاً عن إمكانية بروز ظواهر عنفٍ في مناطق لبنانية مختلفة، قد تتطور إلى صراعٍ طويل الأمد، وأضاف: "من المرجح أن تفشل الحكومة في كبح جماح العنف، مما سيؤدي إلى شلل مؤسسات الدولة وانهيار اقتصادي خطير آخر".

وأكمل: "أما السيناريو الثاني فهو يرتبطُ بصراع مُستمر. قد تنجح الحكومة في ترسيخ الخطة التي تعمل عليها، لكن الحقائق على الأرض لن تتغير، وسينشأ وضع لا يستسلم فيه حزب الله، وفي الوقت نفسه لن يُواجه علناً".

إيلاد يقول إنَّ "الخلافات السياسية داخل الحكومة ستدفعُ حزب الله إلى الوقوف في وجه الضغوط الأميركية والإسرائيلية"، وأضاف: "من الممكن أيضاً التوصل إلى اتفاق على فخ تأخير لن يؤدي إلى نزع سلاح حقيقي. قد تحدث حينها توترات في جنوب وشمال البلاد بين حزب الله وقوى أخرى، وسينشأ دعم داخلي لمفهوم حزب الله الاستراتيجي مصدره المناطق الشيعية. في المقابل، سيُحاول الجيش اللبناني الحفاظ على الحياد والسعي إلى دور الوسيط، لكنه سيتعرض لضغوط من الأطراف المضطربة. عندها، ستكون النتيجة تصعيداً بطيئاً ولكنه صادم، وستكون هناك أزمة مؤسسية طويلة الأمد وشيكة".

ويتحدث إيلاد عن "سيناريو ثالث"، مشيراً إلى أنهُ "يرتبط بحصول دمج مُنظّم لعناصر حزب الله في الجيش، ضمن تسوية استراتيجية مشابهة لما حصل بعد الحرب الأهلية اللبنانية".

السيناريو هذا، بحسب إيلاد، يشمل "بدء اللبنانية بوضع خطة لتسجيل الأسلحة الصغيرة ومنع تكديسها"، ويضيف: "كذلك، سيوافق حزب الله على تجميد أنواع معينة من الأسلحة مُقابل وعود تتعلق بالحدود الجنوبية واستئناف تحويل الأموال لدعم التنمية السياسية المُنضطبة".

وأكمل: "إذا نجح هذا السيناريو، فستضع والجيش اللبناني آلية إشراف مشتركة لتنفيذ اتفاق نزع السلاح، ضمن إطار توافقي يمنع المواجهة العامة ويخفف التوتر الطائفي مؤقتاً. كذلك، قد يلي هذا الأمر اتفاقيات اقتصادية وإعادة تأهيل اقتصادي لتعزيز الاستقرار. لكن يجب التذكير بأن حزب الله سيحتفظ في هذه الحالة بجزء كبير من قدراته".

وأخيراً، يخلص إيلاد إلى أن "احتمالات نزع سلاح حزب الله بالكامل، بحيث يُترك التنظيم بدون بندقية أو صاروخ واحد، هي مجرد حلم بعيد المنال"، وأضاف: "حتى نزع السلاح الجزئي يبدو هدفاً بعيد المنال.. فماذا قد يحدث؟ ما سيحصل هو تأسيس وضع راهن زائف، يسمح فيه حزب الله للجيش بالسيطرة على المنطقة، فيما يمتنع الجيش عن المساس بأسلحة حزب الله ومعداته. سيعتقد كل طرف أنه حقق هدفه - وستكون ، كالعادة، هي من سيقلق بشأن هذا الوضع الراهن".