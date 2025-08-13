Advertisement

لبنان

هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء

Lebanon 24
13-08-2025 | 15:58
أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، إلى أنه "في إطار المبادرات الإنسانية الضرورية لمساعدة أهلنا في محافظة السويداء، قدّم الرئيس وليد جنبلاط سبعة أجهزة طبية لغسل الكلي تم تسليمها ضمن قافلة المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية التي وصلت إلى السويداء اليوم.  
وأضاف البيان: "إن الرئيس وليد جنبلاط لن يألو جهداً في تأمين الحاجيات الإنسانية والطبية الضرورية لمساعدة أهل السويداء على تجاوز المحنة التي يمرون بها".
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: ندعو لتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما جرى ضد أهلنا في السويداء بمن فيهم أهلنا البدو
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط: نحاول معالجة الوضع في السويداء بالتنسيق مع الحكومة السورية
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط: لا بد من وقف إطلاق النار في السويداء ومنع عشائر البدو من القدوم إليها (الجزيرة)
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط للتلفزيون العربي: لا بد من حل سياسي في السويداء برعاية الدولة
