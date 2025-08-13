هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء

Advertisement

أشارت مفوضية الإعلام في في بيان، إلى أنه "في إطار المبادرات الإنسانية الضرورية لمساعدة أهلنا في محافظة ، قدّم سبعة أجهزة طبية لغسل الكلي تم تسليمها ضمن قافلة المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية التي وصلت إلى السويداء اليوم.وأضاف البيان: "إن الرئيس لن يألو جهداً في تأمين الحاجيات الإنسانية والطبية الضرورية لمساعدة أهل السويداء على تجاوز المحنة التي يمرون بها".