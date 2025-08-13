سقوط جريح.. ماذا جرى بين شقيقين في صيدا القديمة؟

وقع إشكال عائلي بين شقيقين، في مدينة القديمة، استُخدم فيه السلاح الأبيض، ما أدى إلى وقوع جريح يدعى (أحمد. ع.) من مواليد 1992.

وحضرت إلى المكان عناصر من "فوج الإنقاذ الشعبي"، الذين عملوا على نقل المطعون إلى مستشفى الهمشري في صيدا لتلقي العلاج.

وعلى الأثر، فتحت القوى الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.



