لبنان

سقوط جريح.. ماذا جرى بين شقيقين في صيدا القديمة؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 16:48
وقع إشكال عائلي بين شقيقين، في مدينة صيدا القديمة، استُخدم فيه السلاح الأبيض، ما أدى إلى وقوع جريح يدعى (أحمد. ع.) من مواليد 1992.
وحضرت إلى المكان عناصر من "فوج الإنقاذ الشعبي"، الذين عملوا على نقل المطعون إلى مستشفى الهمشري  في صيدا لتلقي العلاج.
 
وعلى الأثر، فتحت القوى الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

 
