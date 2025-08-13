31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حريق داخل شقة سكنية فجرا في الميناء
Lebanon 24
13-08-2025
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلع
فجر اليوم الخميس
حريق داخل شقة سكنية في
منطقة الميناء
ـ
طرابلس
مقابل المعهد الفندقي، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق ومنع تمدده إلى الشقق المجاورة.
مواضيع ذات صلة
حريق داخل شقة سكنية بمصر.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حريق داخل شقة سكنية بمصر.. إليكم التفاصيل
14/08/2025 08:32:20
14/08/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة طفل وإصابة شقيقين جراء حريق مأساوي في شقة سكنية بمصر
Lebanon 24
وفاة طفل وإصابة شقيقين جراء حريق مأساوي في شقة سكنية بمصر
14/08/2025 08:32:20
14/08/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دون إصابات.. حريق يندلع داخل شقة سكنية في مصر
Lebanon 24
دون إصابات.. حريق يندلع داخل شقة سكنية في مصر
14/08/2025 08:32:20
14/08/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في بكفيا.. العثور على امرأة مكبّلة ومقتولة داخل شقة سكنية
Lebanon 24
جريمة في بكفيا.. العثور على امرأة مكبّلة ومقتولة داخل شقة سكنية
14/08/2025 08:32:20
14/08/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اسم جديد وآخر قديم على لوائح "التيار" في بعبدا
Lebanon 24
اسم جديد وآخر قديم على لوائح "التيار" في بعبدا
01:30 | 2025-08-14
14/08/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغوط على "حزب الله" في اتجاهين
Lebanon 24
ضغوط على "حزب الله" في اتجاهين
01:15 | 2025-08-14
14/08/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبك ايادي بين سلام ولاريجاني في السرايا ومساع متعثرة لتوحيد الموقف قبل زيارة براك
Lebanon 24
شبك ايادي بين سلام ولاريجاني في السرايا ومساع متعثرة لتوحيد الموقف قبل زيارة براك
01:00 | 2025-08-14
14/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إلقاء قنبلة على مقهى في الميناء… هذا ما فعله الجيش
Lebanon 24
بعد إلقاء قنبلة على مقهى في الميناء… هذا ما فعله الجيش
00:24 | 2025-08-14
14/08/2025 12:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عن زيارة لاريجاني ومسألة السلاح.. هذا ما كشفه نائب حزب الله
Lebanon 24
عن زيارة لاريجاني ومسألة السلاح.. هذا ما كشفه نائب حزب الله
23:38 | 2025-08-13
13/08/2025 11:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2025-08-14
اسم جديد وآخر قديم على لوائح "التيار" في بعبدا
01:15 | 2025-08-14
ضغوط على "حزب الله" في اتجاهين
01:00 | 2025-08-14
شبك ايادي بين سلام ولاريجاني في السرايا ومساع متعثرة لتوحيد الموقف قبل زيارة براك
00:24 | 2025-08-14
بعد إلقاء قنبلة على مقهى في الميناء… هذا ما فعله الجيش
23:38 | 2025-08-13
عن زيارة لاريجاني ومسألة السلاح.. هذا ما كشفه نائب حزب الله
23:32 | 2025-08-13
برّاك وأورتاغوس في باريس
فيديو
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
14/08/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24