لبنان

حريق داخل شقة سكنية فجرا في الميناء

Lebanon 24
13-08-2025 | 23:25
اندلع فجر اليوم الخميس حريق داخل شقة سكنية في منطقة الميناء ـ طرابلس مقابل المعهد الفندقي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق ومنع تمدده إلى الشقق المجاورة.
 
