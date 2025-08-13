حريق داخل شقة سكنية فجرا في الميناء

Advertisement

اندلع حريق داخل شقة سكنية في ـ مقابل المعهد الفندقي، وفق ما أفادت مندوبة " ".واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية.وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق ومنع تمدده إلى الشقق المجاورة.