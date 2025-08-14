بعد إلقاء قنبلة على مقهى في الميناء… هذا ما فعله الجيش

Advertisement

أقدم مجهولون فجر اليوم على إلقاء على أحد المقاهي في ، إلا أنها لم تنفجر، وفق ما ذكرته مندوبة " ".وفي ساعات الصباح، حضرت قوّة من الجيش يرافقها خبير عسكري للكشف على القنبلة، وبعد تعذّر نقلها، تقرر تفجيرها في مكانها على البحري بالقرب من شاطئ الفضة.