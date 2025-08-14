Advertisement

لبنان

بعد إلقاء قنبلة على مقهى في الميناء… هذا ما فعله الجيش

Lebanon 24
14-08-2025 | 00:24
أقدم مجهولون فجر اليوم على إلقاء قنبلة يدوية على أحد المقاهي في منطقة الميناء، إلا أنها لم تنفجر، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24".
وفي ساعات الصباح، حضرت قوّة من الجيش يرافقها خبير عسكري للكشف على القنبلة، وبعد تعذّر نقلها، تقرر تفجيرها في مكانها على الكورنيش البحري بالقرب من شاطئ الفضة. 
