لبنان

النزوح السوري الى لبنان يتواصل

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
14-08-2025 | 01:45
لا يزال النزوح السوري إلى لبنان مستمرًا، لكن اللافت في الفترة الأخيرة، ومنذ سقوط النظام، هو تغير الفئات الاجتماعية والطائفية الوافدة.
فبحسب متابعين، بات العلويون يشكلون نسبة متزايدة من النازحين، حيث بدأوا بإنشاء أعمال ومؤسسات تجارية تسهّل لهم الاستقرار الطويل الأمد في لبنان.
في المقابل، يميل جزء من "النازحين المسيحيين" إلى البقاء في البلاد لفترة محدودة، قبل الانتقال إلى دول أوروبية بحثًا عن فرص أفضل. هذا التحول في تركيبة النزوح يعكس تغيرات أعمق في خريطة النزوح السوري، سواء على صعيد الأهداف أو أنماط الاستقرار، ما يطرح تحديات إضافية أمام الواقع اللبناني المعقد أصلًا.



المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

