النزوح السوري الى لبنان يتواصل

لا يزال النزوح السوري إلى مستمرًا، لكن اللافت في الفترة الأخيرة، ومنذ سقوط النظام، هو تغير الفئات الاجتماعية والطائفية الوافدة.فبحسب متابعين، بات العلويون يشكلون نسبة متزايدة من ، حيث بدأوا بإنشاء أعمال ومؤسسات تجارية تسهّل لهم الاستقرار الأمد في لبنان.في المقابل، يميل جزء من "النازحين " إلى البقاء في البلاد لفترة محدودة، قبل الانتقال إلى دول أوروبية بحثًا عن فرص أفضل. هذا التحول في تركيبة النزوح يعكس تغيرات أعمق في خريطة النزوح السوري، سواء على صعيد الأهداف أو أنماط الاستقرار، ما يطرح تحديات إضافية أمام الواقع اللبناني المعقد أصلًا.