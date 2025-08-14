Advertisement

لبنان

في شبعا.. إلقاء قنبلة صوتية على مركبة

14-08-2025 | 01:46
ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على مركبة كانت استهدفتها صباحاً بقنبلة صوتية في بلدة شبعا.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": القاء قنبلة صوتية من محلقة معادية قرب احد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا من دون وقوع إصابات
lebanon 24
14/08/2025 11:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"درون" إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على مركب صيد في الناقورة
lebanon 24
14/08/2025 11:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط مُحلّقة إسرائيلية بعد إلقائها قنبلة على مركبة في كفركلا
lebanon 24
14/08/2025 11:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة من دون وقوع اصابات
lebanon 24
14/08/2025 11:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
