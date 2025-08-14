Advertisement

لبنان

استعدوا اليوم الخميس سيكون الأكثر حراً.. لبنان في قلب "الموجة النارية" وهذا موعد انحسارها

Lebanon 24
14-08-2025 | 02:01
Doc-P-1404499-638907589685762884.jpg
Doc-P-1404499-638907589685762884.jpg photos 0
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعدما تمدد المنخفض الهندي الموسمي الحار نحو الشرق الاوسط وتمركزت نواته فوق العراق والكويت والرياض وجنوب شرق سوريا وشرق الأردن حيث تراوحت درجات الحرارة بين 50 و 55 درجة مئوية، غطى لبنان بمناطقه الشرقية، الخط الثالث من الأيزو والذي يتميز بقربه من النواه بحيث يحمل درجات حرارة تتراوح بين 42 و 47 درجة مئوية، ومن المفترض ان يتراجع الخط الثالث ليل الخميس عن المنطقة فتبدأ الحرارة بالتراجع بشكل ملحوظ يوم الجمعة اي بمعدل 3 الى 5 درجات.
وأضاف: "مع انحراف مركز المنخفض الهندي نحو دول الخليج يوم الجمعة، بشكل سريع ستعود درجات الحرارة الى طبيعتها يوم الاحد ويدخل لبنان باستراحة جوّية وطقس صيفي اعتيادي.

طقس اليوم الخميس:
حار ولاهب لا بل ناري وكأنّ لبنان وسوريا والاردن قد دخلوا فوّهة بركان، بحيث ستتحوّل درجات الحرارة ساحلاً الى لاهبة وتتراوح بين 37 و 40 درجة بخاصة في الجنوب؟

كيف ستتوزع درجات الحرارة لهذا اليوم؟
جزين، حاصبيا، مرجعيون، راشيا، البقاع الغربي: 42-46 درجة
البقاع الوسط: 43-45 درجة
البقاع الشمالي والشرقي: 42-45
صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل: 38-41 درجة
الدامور بيروت وجونية: 37-39 درجة
الجبال الغربية: من الوسط الى الشمال 38-42 درجة
من جبيل الى طرابلس 38-40 درجة
عكار: 38-40 درجة.

وبحسب خنيصر، يعتبر اليوم الخميس 14 آب الأكثر حرّا بسبب سيطرة الخط الثالث من الايزو على لبنان وهو امرٌ نادر الحدوث.

