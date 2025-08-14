استعدوا اليوم الخميس سيكون الأكثر حراً.. لبنان في قلب "الموجة النارية" وهذا موعد انحسارها



طقس اليوم الخميس: أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعدما تمدد المنخفض الهندي الموسمي الحار نحو الشرق الاوسط وتمركزت نواته فوق والكويت والرياض وجنوب شرق وشرق حيث تراوحت درجات الحرارة بين 50 و 55 درجة مئوية، غطى بمناطقه الشرقية، الخط الثالث من الأيزو والذي يتميز بقربه من النواه بحيث يحمل درجات حرارة تتراوح بين 42 و 47 درجة مئوية، ومن المفترض ان يتراجع الخط الثالث ليل الخميس عن المنطقة فتبدأ الحرارة بالتراجع بشكل ملحوظ يوم الجمعة اي بمعدل 3 الى 5 درجات.وأضاف: "مع انحراف مركز المنخفض الهندي نحو دول يوم الجمعة، بشكل سريع ستعود درجات الحرارة الى طبيعتها يوم الاحد ويدخل لبنان باستراحة جوّية وطقس صيفي اعتيادي.طقس اليوم الخميس:

حار ولاهب لا بل ناري وكأنّ لبنان وسوريا والاردن قد دخلوا فوّهة بركان، بحيث ستتحوّل درجات الحرارة ساحلاً الى لاهبة وتتراوح بين 37 و 40 درجة بخاصة في الجنوب؟



كيف ستتوزع درجات الحرارة لهذا اليوم؟

جزين، حاصبيا، ، راشيا، : 42-46 درجة

البقاع الوسط: 43-45 درجة

البقاع والشرقي: 42-45

وصور والنبطية وبنت جبيل: 38-41 درجة

الدامور وجونية: 37-39 درجة

الجبال الغربية: من الوسط الى 38-42 درجة

من جبيل الى 38-40 درجة

: 38-40 درجة.



وبحسب خنيصر، يعتبر اليوم الخميس 14 آب الأكثر حرّا بسبب سيطرة الخط الثالث من الايزو على لبنان وهو امرٌ نادر الحدوث.