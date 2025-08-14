العدو الإسرائيلي يستهدف جرافة في يارون.. ولا إصابات

ألقت محلقة إسرائيلية معادية قنبلة باتجاه جرافة من نوع بوكلين في بلدة يارون ثم عاود العدو استهدافها بغارة من مسيّرة من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة " ".

