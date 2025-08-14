Advertisement

لبنان

العدو الإسرائيلي يستهدف جرافة في يارون.. ولا إصابات

Lebanon 24
14-08-2025 | 02:10
ألقت محلقة إسرائيلية معادية قنبلة باتجاه جرافة من نوع بوكلين في بلدة يارون ثم عاود العدو استهدافها بغارة من مسيّرة من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
