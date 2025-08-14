Advertisement

لبنان

بالصورة: الطيران الإسرائيلي يلقي مناشير تحذيرية فوق شبعا

Lebanon 24
14-08-2025 | 02:54
ألقى الطيران الإسرائيلي مناشير تحذيرية فوق منطقة شبعا، محذرًا السكان من عبور ما وصفه بـ"الخط الأحمر الوهمي"، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
