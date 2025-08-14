لقاء بين قاسم ولاريجاني… وهذا ما جرى بحثه

استقبل لحزب الله الشيخ نعيم ، أمين للأمن ‏القومي في الجمهورية الإسلامية الدكتور علي لاريجاني والوفد المرافق له، ‏بحضور السفير في السيد مجتبى أماني. ‏

وقد جدّد قاسم الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها ‏المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو ، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان ‏وسيادته واستقلاله، مشددًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني.‏