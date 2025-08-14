Advertisement

لبنان

لقاء بين قاسم ولاريجاني… وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
14-08-2025 | 03:04
استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، أمين المجلس الأعلى للأمن ‏القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني والوفد المرافق له، ‏بحضور السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني. ‏
وقد جدّد قاسم الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها ‏المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان ‏وسيادته واستقلاله، مشددًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني.‏
