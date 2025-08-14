قرار من النائب العام المالي.. هذا ما جاء فيه

أفادت الوكالة أن المالي القاضي أصدر قراراً، "بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف المالية ووفقاً للشروط التي تضعها".

