لبنان

قرار من النائب العام المالي.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
14-08-2025 | 03:17
أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو أصدر قراراً، "بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة،  بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها".
لبنان

إقتصاد

