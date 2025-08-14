Advertisement

لبنان

باسيل: لبنان سيبقى بعد إسرائيل الى أبد الآبدين

Lebanon 24
14-08-2025 | 03:26
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة اكس: "لبنان كان قبل اسرائيل بآلاف وسيبقى بعدها الى أبد الآبدين آمين". 
