لبنان

توقيف سوري في زوق مكايل.. وتنبيه من قوى الأمن للمواطنين

Lebanon 24
14-08-2025 | 03:30
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المرتبطة بعمليات النصب والاحتيال، وبعد حصول عدد من عمليات السرقة بأسلوب احتيالي في الآونة الأخيرة، وقع ضحيتها عدد من المواطنين، إذ أقدم مجهولون على الاتصال بهم وإيهامهم بوجود محاضر ضبط بحقهم، مدّعين القدرة على مساعدتهم في تسديد قيمتها مقابل تحويلات مالية.

على الفور، كُلّفت القطعات المختصة باتخاذ الإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة لتحديد المتورطين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة الدقيقة ومقاطعة المعطيات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية أحدهم، ويدعى: ن. د. (مواليد 1989، سوري) وهو سجين سابق، ومن أصحاب السوابق في قضايا مخدّرات وسرقة.

بتاريخ 30-07-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة زوق مكايل، وضبطت بحوزته هاتفين خلويين، خمس شرائح خطوط، وبطاقة هوية مزوّرة.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من 150 عملية سرقة بأسلوب احتيالي، بمشاركة عدد من الأشخاص الآخرين الذين تم توقيفهم أيضًا، وهم كل من:

م. ك. (مواليد عام 1987، لبناني)

أ. ب. (مواليد عام 1974، لبناني)

ع. م.

أُجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المعني، فيما تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق أحد المتورطين، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.

تشدد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على ضرورة توخي الحذر والامتناع عن تحويل الأموال أو تقديم المعلومات الشخصية لأي جهة غير موثوقة، خاصة عبر المكالمات والرسائل، تفاديًا للوقوع ضحايا لعمليات احتيال منظمة".
 
