Advertisement

لبنان

سليم عون : لتخطّي مرحلة قرار حصر السلاح بالاتفاق على موقف واحد

Lebanon 24
14-08-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1404545-638907659081025722.png
Doc-P-1404545-638907659081025722.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد النائب سليم عون، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، على "ضرورة تخطّي هذه المرحلة بعد قرار الحكومة بحصر السلاح من خلال الاتفاق معاً كلبنانيين على موقف واحد للوصول إلى حل وتحصيل أكبر حقوق وأثمان للبنان"، محذراً من "الاستمرار بالتعامل بالطريقة الحالية مع الملف".
Advertisement

وقال: "إذا لم تصل الدول الغربية والخليجية من خلال الضغط على لبنان إلى حلول، فيمكن أن تقوم بصفقات لمصلحة دول في المنطقة أو فئات محددة في الداخل اللبناني. المسؤولية تقع على عاتق جميع اللبنانيين لاسيما أعضاء الحكومة"، لافتًا إلى أن "من أعطوا الثقة للحكومة مختلفون بين بعضهم البعض".

وبالنسبة الى خطة الجيش لحصر السلاح، اعتبر أنه "لا يمكن لأي جيش في العالم أن يقف في وجه أهله ومجتمعه، لذا إذا كان تنفيذ الخطة سيكون بالاتفاق، فإنّ الجيش قادر على التنفيذ وهذه مهمّته، ولكن إذا ظلّ الوضع على ما هو عليه أي أنّ قسماً من الشعب اللبناني غير موافق، فماذا سيفعل الجيش اللبناني؟ لا يمكن أن يدخل إلى بيئته بالمشاكل". ودعا من وصفهم بـ"الرؤوس الحامية" إلى" التروّي لأنّ الوضع خطير ويجب معرفة كيفية التعامل مع هذا الملف"، منبهاً إلى "احتمال الوصول إلى الخراب ومن دون نتيجة".
مواضيع ذات صلة
مخزومي يرحّب بقرار حصر السلاح: خطوة شجاعة
lebanon 24
14/08/2025 13:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"القومي الاجتماعي": حصر السلاح بالجيش خطوة لتفجير الدولة من الداخل
lebanon 24
14/08/2025 13:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سليم عون: ملف حصرية السلاح يقارب خطأً داخلياً
lebanon 24
14/08/2025 13:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان بعد لقائه الرئيس عون: وحدة الموقف اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة ضرورية
lebanon 24
14/08/2025 13:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:25 | 2025-08-14
06:17 | 2025-08-14
06:13 | 2025-08-14
06:10 | 2025-08-14
06:09 | 2025-08-14
06:00 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24