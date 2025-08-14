سليم عون : لتخطّي مرحلة قرار حصر السلاح بالاتفاق على موقف واحد

Advertisement

شدد النائب ، في حديث إلى "صوت كلّ "، على "ضرورة تخطّي هذه المرحلة بعد قرار الحكومة بحصر السلاح من خلال الاتفاق معاً كلبنانيين على موقف واحد للوصول إلى حل وتحصيل أكبر حقوق وأثمان للبنان"، محذراً من "الاستمرار بالتعامل بالطريقة الحالية مع الملف".وقال: "إذا لم تصل الدول الغربية والخليجية من خلال الضغط على لبنان إلى حلول، فيمكن أن تقوم بصفقات لمصلحة دول في المنطقة أو فئات محددة في الداخل اللبناني. المسؤولية تقع على عاتق جميع اللبنانيين لاسيما أعضاء الحكومة"، لافتًا إلى أن "من أعطوا الثقة للحكومة مختلفون بين بعضهم البعض".وبالنسبة الى خطة الجيش لحصر السلاح، اعتبر أنه "لا يمكن لأي جيش في العالم أن يقف في وجه أهله ومجتمعه، لذا إذا كان تنفيذ الخطة سيكون بالاتفاق، فإنّ الجيش قادر على التنفيذ وهذه مهمّته، ولكن إذا ظلّ الوضع على ما هو عليه أي أنّ قسماً من الشعب اللبناني غير موافق، فماذا سيفعل ؟ لا يمكن أن يدخل إلى بيئته بالمشاكل". ودعا من وصفهم بـ"الرؤوس الحامية" إلى" التروّي لأنّ الوضع خطير ويجب معرفة كيفية التعامل مع هذا الملف"، منبهاً إلى "احتمال الوصول إلى الخراب ومن دون نتيجة".