لبنان

الأسمر شكر لجابر المباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهرياً لمتقاعدي القطاع العام

Lebanon 24
14-08-2025 | 03:59
Doc-P-1404546-638907660529190752.jpg
Doc-P-1404546-638907660529190752.jpg photos 0
شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، في بيان، وزير المال ياسين جابر على "مشروع القانون الذي اعده وتبنته الحكومة، والقاضي بفتح اعتماد في موازنة ٢٠٢٥ للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهرياً لكل متقاعدي القطاع العام، ذلك المشروع الذي أتى بسعي من الإتحاد العمالي العام وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام وتوافق مع وزير المال ياسين جابر ووزير العمل الدكتور محمد حيدر على التنفيذ".
وقال:"نشكر الوزير جابر ايضا على تحويل وزارة المالية لوزارة التربية والتعليم العالي كامل مستحقات التعليم المهني والتقني، لتتمكن من تسديد متوجباتها للأستاذة حتى نهاية العام ٢٠٢٥".
