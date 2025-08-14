الأسمر شكر لجابر المباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهرياً لمتقاعدي القطاع العام

Advertisement

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في الدكتور ، في بيان، وزير المال على "مشروع القانون الذي اعده وتبنته الحكومة، والقاضي بفتح اعتماد في موازنة ٢٠٢٥ للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهرياً لكل متقاعدي القطاع العام، ذلك المشروع الذي أتى بسعي من الإتحاد العمالي العام وبرعاية من الرئيس وتوافق مع وزير المال ياسين جابر ووزير العمل التنفيذ".وقال:"نشكر الوزير جابر ايضا على تحويل لوزارة التربية والتعليم العالي كامل مستحقات التعليم المهني والتقني، لتتمكن من تسديد متوجباتها للأستاذة حتى نهاية العام ٢٠٢٥".