موظفو مستشفى الحريري ناشدوا وزير الصحة متابعة خطوات وعدهم بها

قالت لجنة موظفي الجامعي في بيان: " تلقينا بكثير من الامل والإيجابية اعلان المنعقد بالأمس عن قرار تعيين الدكتور رئيسا لمجلس الإدارة ـ مديرا عاما لمؤسستنا التي مرت خلال المرحلة الماضية بسنين عجاف أثرت سلبا على خدماتها وحرمت الموظفين من حقوقهم، وإننا إذ نبارك للمدير المعين نعلن مد اليد للتعاون المطلق بما تفرضه القوانين والأنظمة للعمل بروح واحدة للنهوض مجددا بمستشفى الوطن".ختم البيان: "لا يسعنا إلا التوجه بالشكر والتحية لرئيس الحكومة ووزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصرالدين الذي وعد ووفى والذي يعتبر مستشفى أولوية وازدهاره همه الأول وكلنا أمل بمتابعة خطواته التي وعدنا بها من دعم مالي ومن معدات للمستشفى لتعود مستشفانا إلى سابق عهدها".