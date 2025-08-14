33
موظفو مستشفى الحريري ناشدوا وزير الصحة متابعة خطوات وعدهم بها
Lebanon 24
14-08-2025
|
04:29
قالت لجنة موظفي
مستشفى الشهيد الحريري الحكومي
الجامعي في بيان: " تلقينا بكثير من الامل والإيجابية اعلان
مجلس الوزراء
المنعقد بالأمس عن قرار تعيين الدكتور
محمد الزعتري
رئيسا لمجلس الإدارة ـ مديرا عاما لمؤسستنا التي مرت خلال المرحلة الماضية بسنين عجاف أثرت سلبا على خدماتها وحرمت الموظفين من حقوقهم، وإننا إذ نبارك للمدير المعين نعلن مد اليد للتعاون المطلق بما تفرضه القوانين والأنظمة للعمل بروح واحدة للنهوض مجددا بمستشفى الوطن".
ختم البيان: "لا يسعنا إلا التوجه بالشكر والتحية لرئيس الحكومة ووزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصرالدين الذي وعد ووفى والذي يعتبر مستشفى
الشهيد الحريري
أولوية وازدهاره همه الأول وكلنا أمل بمتابعة خطواته التي وعدنا بها من دعم مالي ومن معدات للمستشفى لتعود مستشفانا إلى سابق عهدها".
