شحادة استقبل سامر أبو حمد: نموذج حي على المثابرة

إستقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور الشاب سامر ، الذي جاب العالم على دراجته الهوائية.وأطلع سامر الوزير شحادة وفريق عمل الوزارة، على تفاصيل رحلته التي بدأها من منزله في في أميركا، وجاب العالم بأسره حيث سافر أكثر من 73000 كلم على دراجته الهوائية، مؤكداً أن "هذه الرحلة كلها من أجل حبه للبنان".إشارة الى ان سامر كان قد تطوع لمساعدة اللبنانيين في بعد إنفجار الرابع من آب، ومن هنا انطلقت فكرة السفر على الدراجة.، أشاد شحادة بعمل سامر وإنجازاته، مؤكداً أنه "نموذج حي على المثابرة والتصميم لنجاح أي عمل، وأنه رسالة الى الجميع بعدم الاستسلام، ونموذج على أن من يرسم هدفاً لحياته سيصل مبتغاه".