دريان أكّد أهمية التنسيق والتعاون والتواصل بين دار الفتوى ومشيخة الازهر

عاد مفتي الجمهورية اللطيف دريان إلى بعد مشاركته في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في القاهرةً بعنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر "، وقبيل عودته التقى والوفود المشاركة في المؤتمر الإمام الأكبر شيخ الأزهر احمد الطيب الذي وعد المفتي بتلبية الدعوة لزيارة في اقرب فرصة ممكنة.ونوه المفتي دريان بدور الأزهر الشريف على الصعيد الإسلامي والعربي من خلال البعثات الأزهرية في والعربية و الغربية، وأكد " أهمية التنسيق والتعاون والتواصل بين دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ومشيخة الأزهر الشريف وإفتاء الديار ".