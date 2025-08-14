Advertisement

لبنان

التهم مساحات واسعة من أشجار الزيتون.. حريق ضخم في البيرة!

Lebanon 24
14-08-2025 | 05:57
اندلع  حريق ضخم في أحراج بلدة البيرة، مما أدى إلى التهام مساحات واسعة من أشجار الزيتون.
وتعمل فرق الدفاع المدني بمؤازرة أهالي البلدة على مكافحة النيران والحدّ من تمددها.

ويتابع رئيس بلدية البيرة محمد مرعب وأعضاء المجلس البلدي عمليات الإطفاء ميدانيًا، مناشدين الجهات المعنية تعزيز الدعم وإرسال فرق إضافية للسيطرة على الحريق قبل اتساع رقعته.

 
