التهم مساحات واسعة من أشجار الزيتون.. حريق ضخم في البيرة!

اندلع حريق ضخم في أحراج بلدة البيرة، مما أدى إلى التهام مساحات واسعة من أشجار .وتعمل فرق الدفاع المدني بمؤازرة أهالي البلدة على مكافحة النيران والحدّ من تمددها.ويتابع رئيس بلدية البيرة محمد مرعب وأعضاء عمليات الإطفاء ميدانيًا، مناشدين الجهات المعنية تعزيز الدعم وإرسال فرق إضافية للسيطرة على الحريق قبل اتساع رقعته.