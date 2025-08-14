نقابة محرري الصحافة بحثت مع الحجار تعزيز العلاقة بين القضاء والصحافة

Advertisement

زار وفد من برئاسة النقيب التمييزي القاضي جمال ، وضم نائب النقيب صلاح وعلي يوسف وواصف عواضه، حيث جرى بحث العلاقة بين والصحافيين وسبل ترسيخها بما يعزز حرية الصحافة وروح المسؤولية الوطنية، وتجنب ما يسيء للاستقرار.وأكد القصيفي تمسك النقابة بالمادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، ومثول الصحافيين أمام محكمة المطبوعات أو في قضايا النشر، مشدداً على أن القضاء والصحافة في "خندق واحد" للدفاع عن الحق والعدالة ومكافحة الفساد وصون الحريات.، شدد الحجار على دور القضاء في الالتزام بالقوانين والحفاظ على الكرامة الإنسانية، مع مراعاة الواقع، آملاً في تعاون دائم مع النقابة والتزام الصحافة بدورها الوطني والمجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.