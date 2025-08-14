Advertisement

لبنان

نقابة محرري الصحافة بحثت مع الحجار تعزيز العلاقة بين القضاء والصحافة

Lebanon 24
14-08-2025
زار وفد من نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزف القصيفي المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وضم نائب النقيب صلاح تقي الدين وعلي يوسف وواصف عواضه، حيث جرى بحث العلاقة بين القضاء والصحافيين وسبل ترسيخها بما يعزز حرية الصحافة وروح المسؤولية الوطنية، وتجنب ما يسيء للاستقرار.
وأكد القصيفي تمسك النقابة بالمادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، ومثول الصحافيين أمام محكمة المطبوعات أو قاضي التحقيق في قضايا النشر، مشدداً على أن القضاء والصحافة في "خندق واحد" للدفاع عن الحق والعدالة ومكافحة الفساد وصون الحريات.

من جهته، شدد الحجار على دور القضاء في الالتزام بالقوانين والحفاظ على الكرامة الإنسانية، مع مراعاة الواقع، آملاً في تعاون دائم مع النقابة والتزام الصحافة بدورها الوطني والمجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.
