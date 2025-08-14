Advertisement

لبنان

الحجار من فوج حرس بيروت: آمل ان تعودوا الى مهماتكم ضمن القانون

Lebanon 24
14-08-2025 | 06:13
Doc-P-1404596-638907740777730127.jpg
Doc-P-1404596-638907740777730127.jpg photos 0
زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مقر قيادة فوج حرس مدينة بيروت، وتحدث عن "المهام التي تشكل جزءا أساسياً من حفظ الأمن في مدينة بيروت"، لافتا إلى أن "الوزارة حريصة على دعم هذا الفوج وتوفير الإمكانات اللازمة لتعزيز قدراته. 
وشكر لـ"الفوج قيادة وضباطا وعناصر جهودهم"، وقال: "أتيت لأستمع إلى طلباتكم وحاجاتكم لتتمكنوا من القيام بالمهمات الموكلة اليكم".

أضاف: "إن فوج الحرس سيعود  لتأدية دوره في خدمة أهالي بيروت، فأنا أعي جيدا المشاكل التي مر فيها. وبعد تسلم القيادة الجديدة الحرس، حصل تغيير".

وتابع: "ستكلفون وتشاركون، بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي وقيادة شرطة بيروت، بتأمين حضور أمني ضمن بيروت وتسهيل حركة السير. نحن نعمل في وزارة الداخلية والبلديات مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لوضع كل الادارات المعنية أمام مسؤولياتها، وليس فقط قوى الأمن، فخدمة بيروت وأبنائها تحتاج إلى تضافر كل الجهود". وأوضح أن "السلامة المرورية هي عمل متكامل بين كل الوزارات".

وقال: "قريبا، سنزور محافظة بيروت ورئيس وأعضاء المجلس البلدي للتداول في كيفية تأمين ما هو مطلوب لدعمكم ونحدد بشكل واضح ومسؤول ما هي مهمات فوج حرس بيروت بحسب القانون".

أضاف: "ستكون هناك متابعة ومحاسبة، وآمل أن تكون دوما ايجابية، فالقيم تبدأ من الانضباط وهذا ما ألمسه حاليا في الفوج، وهو اساس كل المهمات لخدمة المواطن والناس والمجتمع. وإني آمل أن تعودوا قريبا الى مهماتكم ضمن القيم والمبادئ التي تتمثل بالانضباط والنزاهة ونظافة الكف، وأن تكون لديكم مساهمة ايجابية في خدمة بيروت والوطن".

هذا وعُقد اجتماع في مكتب قائد الفوج، ثم استمع الوزير الحجار خلال لقائه مع ضباط فوج الحرس إلى عرض مفصّل حول طبيعة مهمات الفوج ودوره في حفظ الأمن وتنفيذ المهمات ضمن نطاق العاصمة.

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24