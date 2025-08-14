Advertisement

لبنان

جنوبًا.. قوة إسرائيلية تفتّش المنازل!

Lebanon 24
14-08-2025 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1404598-638907743501178264.jpg
Doc-P-1404598-638907743501178264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ قوة اسرائيلية تجاوزت الحدود في وادي هونين فجرًا ودخلت الى منزلين بين الوادي وأطراف بلدة عديسة.
Advertisement

وحسب المعلومات، قامت بتكسير الابواب والعبث بمحتويات المنزلين وتفتيشهما.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه شن حملات تفتيش واعتقل عدة أشخاص جنوبي سوريا واقتادهم لإسرائيل (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/08/2025 15:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع إخبارية إسرائيلية: مقتل جندي جراء انهيار مبنى على قوة إسرائيلية في خان يونس جنوب غزة
lebanon 24
14/08/2025 15:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة اسرائيلية توغلت جنوباً.. هذا ما فعلته
lebanon 24
14/08/2025 15:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمنازل سكنية جنوب مدينة غزة
lebanon 24
14/08/2025 15:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:50 | 2025-08-14
08:46 | 2025-08-14
08:41 | 2025-08-14
08:37 | 2025-08-14
08:33 | 2025-08-14
08:29 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24