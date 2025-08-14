34
o
بيروت
35
o
طرابلس
33
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
34
o
جونية
40
o
النبطية
40
o
زحلة
40
o
بعلبك
32
o
بشري
35
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنوبًا.. قوة إسرائيلية تفتّش المنازل!
Lebanon 24
14-08-2025
|
06:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان24
" عن أنّ قوة اسرائيلية تجاوزت الحدود في
وادي هونين
فجرًا ودخلت الى منزلين بين الوادي وأطراف بلدة عديسة.
Advertisement
وحسب المعلومات، قامت بتكسير الابواب والعبث بمحتويات المنزلين وتفتيشهما.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه شن حملات تفتيش واعتقل عدة أشخاص جنوبي سوريا واقتادهم لإسرائيل (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه شن حملات تفتيش واعتقل عدة أشخاص جنوبي سوريا واقتادهم لإسرائيل (سكاي نيوز)
14/08/2025 15:59:33
14/08/2025 15:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع إخبارية إسرائيلية: مقتل جندي جراء انهيار مبنى على قوة إسرائيلية في خان يونس جنوب غزة
Lebanon 24
مواقع إخبارية إسرائيلية: مقتل جندي جراء انهيار مبنى على قوة إسرائيلية في خان يونس جنوب غزة
14/08/2025 15:59:33
14/08/2025 15:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قوة اسرائيلية توغلت جنوباً.. هذا ما فعلته
Lebanon 24
قوة اسرائيلية توغلت جنوباً.. هذا ما فعلته
14/08/2025 15:59:33
14/08/2025 15:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمنازل سكنية جنوب مدينة غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمنازل سكنية جنوب مدينة غزة
14/08/2025 15:59:33
14/08/2025 15:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الزراعة والسياحة تقر استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية في لبنان
Lebanon 24
الزراعة والسياحة تقر استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية في لبنان
08:50 | 2025-08-14
14/08/2025 08:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في مرجعيون... حريق يتمدّد نحو بساتين الزيتون
Lebanon 24
في مرجعيون... حريق يتمدّد نحو بساتين الزيتون
08:46 | 2025-08-14
14/08/2025 08:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة... إعتصام لأهالي ضحايا انفجار التليل أمام قصر عدل بيروت
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة... إعتصام لأهالي ضحايا انفجار التليل أمام قصر عدل بيروت
08:41 | 2025-08-14
14/08/2025 08:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يترأس جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
سلام يترأس جلسة لمجلس الوزراء
08:37 | 2025-08-14
14/08/2025 08:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أقرّها مجلس النواب.. 3 قوانين أصدرها عون
Lebanon 24
أقرّها مجلس النواب.. 3 قوانين أصدرها عون
08:33 | 2025-08-14
14/08/2025 08:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
11:01 | 2025-08-13
13/08/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:50 | 2025-08-14
الزراعة والسياحة تقر استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية في لبنان
08:46 | 2025-08-14
في مرجعيون... حريق يتمدّد نحو بساتين الزيتون
08:41 | 2025-08-14
في الذكرى الرابعة... إعتصام لأهالي ضحايا انفجار التليل أمام قصر عدل بيروت
08:37 | 2025-08-14
سلام يترأس جلسة لمجلس الوزراء
08:33 | 2025-08-14
أقرّها مجلس النواب.. 3 قوانين أصدرها عون
08:29 | 2025-08-14
تدابير سير على طريق "يسوع الملك".. إليكم التفاصيل
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 15:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 15:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 15:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24