جنوبًا.. قوة إسرائيلية تفتّش المنازل!

Advertisement

أفادت مندوبة " " عن أنّ قوة اسرائيلية تجاوزت الحدود في فجرًا ودخلت الى منزلين بين الوادي وأطراف بلدة عديسة.وحسب المعلومات، قامت بتكسير الابواب والعبث بمحتويات المنزلين وتفتيشهما.