لبنان

بنات رئيسا للقومي

Lebanon 24
14-08-2025 | 06:45
Doc-P-1404607-638907760370946546.jpg
Doc-P-1404607-638907760370946546.jpg photos 0
انتخب المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين ربيع بنات رئيسًا للحزب لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، خلال جلسة عقدت في مركز الحزب في الروشة.
وأكد بنات أن هذا الاستحقاق الدستوري "يعكس تمسك القوميين بمؤسستهم وبالثوابت التي ناضلوا من أجلها وقدموا الشهداء إيمانًا بفكر سعادة"، داعيًا أبناء الشعب إلى "نبذ الطائفية التي تخدم مشروع العدو"، وحماية المقاومة وعوامل قوتها.
