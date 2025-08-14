Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لسلام في السرايا

Lebanon 24
14-08-2025 | 07:18
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، وفدا من مجلس العمل اللبناني في ابو ظبي برئاسة سفيان صالح الذي قال بعد اللقآء:"لقاؤنا اليوم مع دولة الرئيس سلام هو لتقديم تأييدنا الكامل لكافة الإجراءات التي يقوم بها فخامة الرئيس ودولة الرئيس، وهي من مطالبنا الأساسية ومن مطالب معظم اللبنانيين الذين يسعون لإعادة لبنان إلى مركزه الأساسي، وإعادته إلى الدولة الحضارية. وهذه الإجراءات التي يتخذها فخامة الرئيس ودولة الرئيس تشكل الاتجاه الصحيح".
وأعلن صالح "استعدادنا لدعم الدولة بالكامل ودولة الرئيس سلام، عبر وضع إمكاناتنا وتشجيع الحكومة الذكية والرقمية والهوية الرقمية، بهدف نقل الخبرات والحداثة الموجودة في الإمارات إلى لبنان وتطبيقها بنفس الاتجاه، بما يسهم في تعزيز خطط التنمية ودعم المشاريع الوطنية".

وأضاف: “نحن ايضا على استعداد من خلال وجودنا ومجموعة شركاتنا وغيرها لتقديم الدعم اللازم في كل الاتجاهات، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات للبنان. ونسعى أيضا إلى إعادة الوهج للزراعة اللبنانية، عبر تنسيق الجهود وإعطائها وجهة عالمية، وربطها بتوجهات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. ليصبح القطاع الزراعي ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، ويخلق عشرات الآلاف من الوظائف، ويحيي الصناعات التابعة مثل الصناعات الغذائية وغيرها. وفي الوقت نفسه، نستعيد التراث الزراعي للبنان والبقاع، فلبنان والبقاع كانا أهراءات للقمح لروما، وإعادة هذه الأهراءات إلى دورها القديم لتغذية المنطقة سيكون إنجازا كبيرا."

فتفت

والتقى الرئيس سلام الوزير السابق احمد فتفت والسيد احمد علم الدين الذي اوضح انه "طلب من رئيس الحكومة رعايته لافتتاح مشروع " الميرا دور ٢" الذي يشاد في جبل تربل في الشمال، وهو مشروع سكّني وإنمائي وسياحي  وتجاري وزراعي كبير ويعد ثاني اكبر مشروع في لبنان ، ومن شأنه خلق فرص عمل لأكثر من ٣٠٠٠ شخص.

وفد من الشمال

كذلك استقبل رئيس الحكومة وفدا من لجنة متابعة قضية العقيد عميد حمود الموقوف بقضية مركز السلام الطبي .

وأوضح امين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي  "ان الوفد أثار موضوع توقيف العقيد حمود والاسراع في انهاء ملفه ، بعد ان تم فتح ملفات غير طبية له ومنها احداث التبانة وجبل محسن والتي جرت في العام ٢٠٠٩ ونحن نعتبر ان ملفه اصبح كيديا ، وتحول الى المحكمة العسكرية كونه عقيد في الجيش بتهمة وجود اسلحة في منزله."

وابدى الوفد دعمه للرئيس سلام والخطوات التي تقوم بها الحكومة.

المنظمة الدولية للهجرة 

واستقبل الرئيس سلام مدير مكتب "المنظمة الدولية للهجرة" في لبنان ماتيو لوسيانو وتناول البحث موضوع الهجرة والدور التي تقوم به المنظمة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وكان الرئيس سلام استقبل رئيس جامعة القديس يوسف الاب سليم دكاش والوزير السابق وليد الداعوق والسيدة سينتيا غبريل.
وسلم الاب دكاش دعوة للرئيس سلام للمشاركة في العشاء الذي تقيمه الجامعة في ٢١ اب الحالي في باكيش لمناسبة مرور ١٥٠ سنة على تأسيس الجامعة.
