لبنان

بالصورة.. تفجير للجيش تسبب بحريق كبير

Lebanon 24
14-08-2025 | 07:48
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن تفجيرا نفذه الجيش اللبناني في أطراف بلدة دير ميماس لذخائر حرب، أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان و تمدد ليصل الى المنازل المجاورة.
