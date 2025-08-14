Advertisement

لبنان

توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)

Lebanon 24
14-08-2025 | 08:01
عملت فرق الدفاع المدني – مركز المصنع، على سحب جثث ثلاثة أشخاص من التابعية السورية بعد أن علقوا داخل أحد الريغارات في منطقة المرج. وتم نقل الجثث إلى مستشفى البقاع، حسب مندوبة "لبنان24".
ووفق المعلومات، كان العمال يعملون تحت الأرض في حرارة بلغت 44 درجة، ما تسبب بانقطاع الأوكسجين عنهم وفقدانهم الوعي، ليسقطوا أرضًا ويختنقوا بالمياه الموجودة داخل الريغار.
 
 
