توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)

عملت فرق الدفاع المدني – مركز المصنع، على سحب جثث ثلاثة أشخاص من التابعية بعد أن علقوا داخل أحد الريغارات في . وتم نقل الجثث إلى مستشفى ، حسب مندوبة " ".ووفق المعلومات، كان العمال يعملون تحت الأرض في حرارة بلغت 44 درجة، ما تسبب بانقطاع الأوكسجين عنهم وفقدانهم الوعي، ليسقطوا أرضًا ويختنقوا بالمياه الموجودة داخل الريغار.