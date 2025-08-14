Advertisement

لبنان

بسبب خلافات شخصية... أطلق النار عليه في الكورة!

Lebanon 24
14-08-2025 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1404632-638907813938571144.jpg
Doc-P-1404632-638907813938571144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ع.ح.ي" أقدم على إطلاق النار باتجاه "م.ش" في منطقة الحريشة – قضاء الكورة، وقد جرى نقل المصاب إلى مستشفى الإسلامي في طرابلس لتلقي العلاج، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.
Advertisement

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الحادثة جاءت على خلفية خلافات شخصية بين الطرفين، وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة الفاعل تمهيدًا لتوقيفه.
 
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. اطلق النار عليه ولاذ بالفرار
lebanon 24
14/08/2025 18:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قرب إحدى المدارس... أطلقوا النار عليه
lebanon 24
14/08/2025 18:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب ركن السيارة... أطلق عليه النار وأصابه برصاصتين في بطنه ويده
lebanon 24
14/08/2025 18:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلقوا النار عليه وقتلوه بعدما فشلوا في سرقته
lebanon 24
14/08/2025 18:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-08-14
10:59 | 2025-08-14
10:54 | 2025-08-14
10:51 | 2025-08-14
10:30 | 2025-08-14
10:20 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24