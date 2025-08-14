بسبب خلافات شخصية... أطلق النار عليه في الكورة!

Advertisement

أفادت مندوبة " " بأن المدعو "ع.ح.ي" أقدم على إطلاق النار باتجاه "م.ش" في منطقة الحريشة – ، وقد جرى نقل المصاب إلى مستشفى الإسلامي في لتلقي العلاج، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الحادثة جاءت على خلفية خلافات شخصية بين الطرفين، وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة الفاعل تمهيدًا لتوقيفه.