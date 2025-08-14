تدابير سير على طريق "يسوع الملك".. إليكم التفاصيل

Advertisement

صدر عـن ـ العامة مـا يلـي:بمناسبة عيد انتقال السيّدة ، سيُقام بتواريخ 14 و15 و16-08-2025 ضمن نطاق سريّة جونيّة في وحدة الدّرك الإقليمي احتفالات ومهرجانات في عدد من البلدات، ممّا قد يؤدّي إلى زحمة سير الممتدّة من طلعة “ الملك” في ، وصولًا إلى أعالي كسروان.لذلك، سيتمّ اتّخاذ الإجراءات المُناسبة لتسهيل حركة السّير، كما سيتمّ منع مرور الشّاحنات على الطّريق المذكور اعتبارًا من السّاعة 16،00 من تاريخ اليوم.يرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.