لبنان

رئيس الحكومة بحث مع قائد الجيش في الأوضاع الامنية

Lebanon 24
14-08-2025 | 09:05
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية .
