لبنان

بهية الحريري زارت المفتي سوسان في دار الإفتاء بصيدا

Lebanon 24
14-08-2025 | 09:11
Doc-P-1404649-638907847761385141.png
Doc-P-1404649-638907847761385141.png photos 0
 زارت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري دار الإفتاء في مدينة صيدا، والتقت مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان.
وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد، وللشأن الصيداوي من مختلف جوانبه. 
