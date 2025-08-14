Advertisement

لبنان

أطلعتها على النّشاطات التربوية والتعليمية.. السيدة الأولى استقبلت عبود

Lebanon 24
14-08-2025 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1404652-638907849317267684.png
Doc-P-1404652-638907849317267684.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في قصر بعبدا أمينة  سر " مشروع وطن الانسان في طرابلس" دورين عكر عبّود، حيث أطلعتها على النّشاطات التربوية والتعليمية والاجتماعية التي يقيمها مكتب طرابلس في " مشروع وطن الانسان " .
Advertisement

من جهتها، أشادت عون بـ"هذه الجهود وشدّدت على أهمية التكامل والتعاون بين المؤسسات الرّسمية وهيئات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة الشبابية واستثمار طاقاتهم في تنمية وتطوير مجتمعنا".
مواضيع ذات صلة
وصول السيدة الأولى نعمت عون الى كنيسة رقاد السيدة العذاراء في المحيدثة بكفيا
lebanon 24
14/08/2025 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في كوريا الجنوبية: السيدة الأولى السابقة معتقلة بتهمة الفساد!
lebanon 24
14/08/2025 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عن السيدة الاولى: قمة الوطنية والرقي والمشاركة البنّاءة
lebanon 24
14/08/2025 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تمكين المرأة محور لقاء بين السيدة الأولى ولجنة كاثوليكية
lebanon 24
14/08/2025 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-08-14
10:59 | 2025-08-14
10:54 | 2025-08-14
10:51 | 2025-08-14
10:30 | 2025-08-14
10:20 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24