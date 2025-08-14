"الحرب أو الحديث معنا".. هذا ما كشفته مصادر عن زيارة لاريجاني

كشفت مصادر لـ"الحدث" عن أنّ زيارة لاريجاني للبنان حملت "لغة دبلوماسية" بـ"أدبيات" .

Advertisement

وأكّدت المصادر أنّ رسالة لاريجاني من تتلخص بأن " جزء من الأمن القومي "، مشيرة إلى أنّه لم يحمل "كلمة سر" للحزب.

وحسب المصادر، فإنّ لاريجاني حمل رسالة للمطالبين بسحب السلاح عنوانها "نحن هنا"، وعنوان زيارته كان: سحب السلاح "مرفوض".

بالتوازي، قالت مصادر الحدث عن رسالة لاريجاني:" إلى من يهمه الأمر: الحرب أو الحديث معنا".