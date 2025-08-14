Advertisement

لبنان

"الحرب أو الحديث معنا".. هذا ما كشفته مصادر عن زيارة لاريجاني

Lebanon 24
14-08-2025 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1404656-638907858648623160.png
Doc-P-1404656-638907858648623160.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر لـ"الحدث" عن أنّ زيارة لاريجاني للبنان حملت "لغة دبلوماسية" بـ"أدبيات" الأمن القومي.
Advertisement
 
وأكّدت المصادر أنّ رسالة لاريجاني من لبنان تتلخص بأن "حزب الله جزء من الأمن القومي الإيراني"، مشيرة إلى أنّه لم يحمل "كلمة سر" للحزب. 
 
وحسب المصادر، فإنّ لاريجاني حمل رسالة للمطالبين بسحب السلاح عنوانها "نحن هنا"، وعنوان زيارته كان: سحب السلاح "مرفوض".
بالتوازي، قالت مصادر الحدث عن رسالة لاريجاني:" إلى من يهمه الأمر: الحرب أو الحديث معنا".
مواضيع ذات صلة
ترامب: إيران لا تكسب هذه الحرب وعليها الحديث معنا قبل فوات الأوان
lebanon 24
14/08/2025 18:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عن زيارة لاريجاني ومسألة السلاح.. هذا ما كشفه نائب حزب الله
lebanon 24
14/08/2025 18:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقسام لبناني عشية زيارة لاريجاني و"حزب الله" بصدد تنظيم استقبال شعبي له
lebanon 24
14/08/2025 18:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عن زيارة برّاك... هذا ما كشفه بو صعب
lebanon 24
14/08/2025 18:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-08-14
10:59 | 2025-08-14
10:54 | 2025-08-14
10:51 | 2025-08-14
10:30 | 2025-08-14
10:20 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24